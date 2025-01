Thesocialpost.it - Cina valuta la cessione di TikTok a Elon Musk: incognite sul futuro del social

Leggi su Thesocialpost.it

Pechino – I funzionari cinesi stanno considerando la possibilità di cedere le operazioni statunitensi dial miliardario, qualora ByteDance, la società madre del popolarenetwork, non riuscisse a evitare la messa al bando negli Stati Uniti. Lo rivelano fonti anonime a Bloomberg, sottolineando che Pechino preferirebbe manteneresotto il controllo di ByteDance, che ha già avviato un ricorso presso la Corte Suprema americana contro il provvedimento.L’ipotesie le reazioni internazionaliSe il ricorso non dovesse ottenere esito positivo, una delle soluzioni allo studio sarebbe un accordo di cogestione che coinvolgerebbe la piattaforma X (ex Twitter), di proprietà di, nel controllo diUS. Tuttavia, nessuna decisione definitiva è stata ancora presa dalle autorità cinesi.