Cede il solaio durante la festa di matrimonio un anno fa il crollo nell’ex convento di Giaccherino

Firenze, 14 gennaio 2025 – Unfa un ‘incidente’ che dalla Toscana fece il giro del mondo. Per due ragioni: per la circostanza e il luogo in cui è avvenuto. Proprio il 14 gennaio 2024 due giovani sposi si sono uniti in. Un giorno diiniziato a Scandicci con la celebrazione e proseguito poi nel Pistoiese dove la coppia, con gli invitati al seguito, si erano spostati per il ricevimento di. Ma mentre era in atto la, capita qualcosa che ha dell’incredibile: ilcrolla e gli invitati cascano a terra dopo un volo di metri, alcuni rimanendo feriti. La voragine che si era aperta all’improvviso, aveva inghiottito i presenti che si sono ritrovati al piano terra, coperti dai detriti. Ed ecco che lasi trasforma in dramma: la musica festosa lascia il posto alle sirene di mezzi di soccorso e carabinieri.