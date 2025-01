Lanazione.it - Calcio. Seconda: Migliarino Vecchiano resta in scia

Pisa 14 gennaio 2025 – InCategoria, girone, il Migliarionobatte 3 – 0 l’Atletico Carrara. La squadra di mister Andreotti si impone sugli ospiti grazie alle reti messe a segno da Montanelli, Coli e dal bomber Aufiero capocannoniere del campionato con quindici centri. Biancorossi che tengono il passo della capolista Fivizzanese che ha piegato di misura gli ospiti del San Virtale Candia (1 – 0). Sono dunque sempre cinque i punti di svantaggio delrispetto alla capolista.Perde invece il Pontasserchio che torna sconfitto dalla trasferta di Pontemoli per 1 – 0. La squadra di mister Carboni rimane cosi a ventuno punti ed occupa l’ottava posizione in coabitazione col San Vitale Candia. Domenica prossima trasferta a Massarosa per il, mentre il Pontasserchio riceve il fanalino di coda Ricortola.