Bologna Primavera esonerato Rivalta | Leo Colucci è il nuovo allenatore

, 14 gennaio 2025 -, adieu: alla guida dellatorna Leo. Finisce con una brutta e pesante sconfitta nello scontro diretto a Monza l'avventura del tecnico romagnolo al timone del giovane gruppo rossoblù, senza vittorie dal 2 novembre e piombato in piena zona retrocessione. Una caduta vertiginosa e preoccupante, che ha portato la società a prendere una drastica ma necessaria decisione per cercare di invertire la rotta all'inizio del girone di ritorno. "IlFc 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico didella squadraClaudio, a cui va il ringraziamento del Club per il lavoro svolto con professionalità e dedizione, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera". Così, la società si è congedata da, che paga anche un fiacco cammino in Youth League, dove il, eliminato alla prima fase, ha chiuso senza vittorie e con soli 2 punti in 6 gare.