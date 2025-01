Sport.quotidiano.net - Australian Open. Jasmine Paolini facile al secondo turno. Avanti anche Musetti, Sonego e Berrettini

Roma, 14 gennaio 2025 - Azzurriaglia Melbourne non delude e piega 6-0, 6-4 la cinese Sijia Wei, n.117 WTA, che era alla prima partecipazione in uno Slam. La tennista 29enne, n°4 del seeding, dopo un'ora e 13' di gioco si è qualificata aldove troverà una avversaria tra Taylor Townsend e la messicana Renata Zarazua. AlLorenzoche ha battuto Matteo Arnaldi nel derby azzurro all'inizio degli. Il tennista di Sanremo però ha venduto cara la pelle esi è portato a casa l'incontro dopo 4 ore e altrettanti combattutissimi set: 7-6(7/4), 4-6, 7-6(7/5), 6-3. BeneLorenzoe Matteo Berettini. Il torinese ha piegato svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-5, 7-5 in quasi tre ore di gioco.