Affitti a Vienna: 658 euro di media, ecco i segreti del sistema abitativo che batte il caro-vita

Inpa, tra il 2010 e il 2023, il costo degliè cresciuto indel 23% secondo l’ultimo reportstat che, tra le cause del rialzo, al primo posto indica il boom deglia breve termine che hanno tolto dal mercato case e appartamenti soprattutto nei centri storici delle cittàpee. Ma non è solo questo. Tra le cause delc’è anche il raffreddamento della domanda di mutui “strozzata” dagli alti tassi di interesse sui prestiti in seguito alle politiche monetarie restrittive adottate dalla BCE per contrastare l’inflazione che hanno comportato un aumento delle rate per i mutui a tasso variabile e reso meno convenienti i mutui a tasso fisso, scoraggiando i cittadini dal comprare casa.Risultato? Un boom di richieste per l’affitto a fronte di una scarsità di alloggi: il mix perfetto per far schizzare i prezzi verso l’alto.