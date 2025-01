Gamberorosso.it - A Prati apre una nuova vineria. Ecco cosa si mangia e cosa si beve da Concreto a Roma

Continua l’onda lunga delle nuove aperture della Capitale! Dopo diversi e interessanti novità asiatiche e di cucina internazionale, vi segnaliamo l’apertura di unain cui fermarsi per un calice ma anche per qualche “piattino”. Insomma, quella formula piuttosto collaudata che rende questi posti, dei luoghi adattabili ad ogni esigenza che sia un calice al volo dopo l’ufficio, l'aperitivo o una cena vera e propria. Il posto si chiamae si trova nel quartierein via Marianna Dionigi 4.L'apertura agli sgoccioli del 2024Idea, progetto e fatica di Enrico Camponeschi, 33 anni,no e un diploma tecnico commerciale che in verità non ha mai messo a frutto. “Mio padre è un ex maitre di sala e mio nonno faceva lo chef. A casa mia la ristorazione era il tema del giorno!” e infatti anche lui a 19 anni decide di entrare in cucina per non uscirne mai più.