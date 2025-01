Zonawrestling.net - WWE: La compagnia valuta diverse opzioni per il ritorno di Jade Cargill

è assente ormai da un mese, quando nell’episodio di SmackDown del 13 dicembre, la wrestler è stata misteriosamente attaccata alle spalle. Da allora, Naomi l’ha sostituita al fianco di Bianca Belair in modo da poter permettere a quest’ultima di continuare a difendere i Women’s Tag Team Championship. Nonostante l’assenza, la WWE sta lavorando per permettere alladi tornare nelle storyline di SmackDown e sta sondando.Secondo PWInsider.com, la ricerca del colpevole sarà al centro della prossima storyline di. La WWE starebbendo due possibili nomi per il ruolo del “malfattore”: la storyline, inoltre, potrebbe servire per togliere i titoli di coppia al duo-Belair senza che nessuna delle due subisca una sconfitta (ecco il perché dell’inserimento di Naomi).