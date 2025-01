Ilfattoquotidiano.it - “Viva Stalin”, “Sto guidando sballato”, “Ripuliscimilano”: le dirette social di Salvini tra troll scatenati e risposte surreali – Il videoblob

, #”. “, saluta gli albanesi”. “”, “, saluta il gruppo dei ciccioni”, “, sei il mio papà”. Sono alcuni dei commenti-tormentone che ricorrono a ogni live del ministro dei Trasporti Matteo, particolarmente ligio allesuinelle ultime settimane per spiegare il suo contestato Codice della strada.Guardare gli appuntamenti video di, che per oltre mezz’ora risponde puntualmente ae fan che gli porgono sempre le stesse domande, è a serio rischio di brain rot, ma l’effetto comico finale è indubbio, anche grazie alle fedeli trascrizioni dei quesiti più esilaranti che fa su X Nonleggerlo.Ad esempio, una costante dei live è il saluto che il leader della Lega riserva al popolo albanese. La richiesta dei suoi follower, “, saluta gli albanesi”, funziona da richiamo pavloviano per, che incrocia istantaneamente le mani sul petto (tipo Lorella Cuccarini quando intona “La notte vola”) e declama enfaticamente: “Onore all’Aquila.