Quotidiano.net - Tutti i nodi della rottamazione quinquies 2025. Quando potrebbe partire e il fattore tempo

Roma, 13 gennaio– Il decreto Milleproroghe si conferma un punto nevralgico di assalto alla diligenza, oltre che di introduzione di misure strategiche, anche a livello politico, per i partiti. Tra questi la Lega punta sull’inserimentocosiddetta, proposta che mira a dilazionare in 120 rate mensili il pagamento senza sanzioni e interessi delle cartelle notificate entro il 2023. Nonostante l’iniziale opposizione del Ministero dell’Economia e Finanze e in particolare del viceministro Maurizio Leo, negli ultimi giorni sono emersi segnali di apertura. Leo ha infatti annunciato l’estensione da 72 a 84 delle tranche mensili per i debiti fiscali come primo passo verso un sistema più lungo e flessibile, che la Lega vorrebbe accelerare già entro marzo, inserendolo nel Milleproroghe.