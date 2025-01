Bergamonews.it - Teun, ne è valsa la pena? Koopmeiners torna a Bergamo: per ora alla Juve è stato un flop

I riflettori del Gewiss Stadium sono pronti ad accendersi per la supersfida in programma domani sera (martedì 14 gennaio) tra Atalanta entus, confronto valevole per il recupero della diciannovesima giornata di campionato, in precedenza calendarizzata per il 5 gennaio scorso, ma poi rinviata per la concomitanza con la Supercoppa italiana che ha visto impegnate sia la Dea che i bianconeri.Tra i contenuti di un match dal peso specifico molto importante nell’economia della stagione di entrambe le squadre, spicca il ritorno a, per la prima volta da ex, di, il centrocampista olandese che la scorsa estate ha salutato i nerazzurri dopo tre stagioni – culminate con il trionfo in Europa League – per approdare all’ombra della Mole Antonelliana come fiore all’occhiello del nuovo progetto tecnico targato Thiago Motta.