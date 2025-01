Ilrestodelcarlino.it - "Suo figlio è in prigione". Anziana cade nel tranello. Truffata per 50mila euro

Raggirata per oltre. Una 75enne pesarese, residente in pieno centro storico, sabato intorno alle 13 è caduta nella trappola dei truffatori che le hanno sottratto monili in oro e gioielli. Il valore economico del bottino è alto così come il dolore e il dispiacere di essere stati privati di oggetti importanti anche da un punto di vista affettivo. La polizia sta indagando per cercare di risalire ai responsabili e recuperare la refurtiva. I malviventi hanno telefonato alla donna all’incirca all’ora di pranzo, utilizzando la linea fissa. All’altro capo del filo c’era un truffatore che le ha raccontato di essere un carabiniere e che ildella signora rischiava di finire in carcere perché, poco prima, aveva provocato un grave incidente. Chiaramente non le poteva passare ilal telefono, trovandosi in stato di fermo.