«Sono fisicamente provato, ma felicissimo nell'anima» confessa

Il dolore non ferma Giovanni Allevi, e il suo Piano Solo Tour prosegue senza sosta. E così dopo i concerti a Cremona (l’11 gennaio) e a Piacenza (il 12), si prepara per le prossime date: a Bergamo il 13 gennaio, a Merano il 17, a Brescia il 18, a Padova il 24, a Legnano il 25 e a Mantova il 30. Ma intanto, sui social il musicista ha condiviso con fan e follower le proprie emozioni e il proprio stato di salute. Non negando che il dolore provocato dalla malattia c’è. Giovanni Allevi racconta il suo «piccolo viaggio all’inferno» e la felicità più grande: «Vivere» X Leggi anche › «Cammino, cammino, non voglio darla vinta al dolore».