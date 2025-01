Secoloditalia.it - Sondaggio Youtrend: clamoroso balzo di Meloni e governo in un mese, fiducia ai massimi

Ilrealizzato oggi 13 gennaio per SkyTg24 segna unadi 5 punti per il gradimento del premier Giorgia. In un-dal 9 dicembre- la rilevazione segna un’esplosione di consensi estremamente significativa: il presidente del Consiglio passa dal 34 per cento al 39 per cento attuale diche gli italiani le assegnano. Segnaliamo il dato concomitante dello “sgradimento” per la leader del Pd Elly Schlein sia pure dell’1 per cento rispetto a unfa. La distanza con Giorgiaè abissale: la segretaria dem si trova al 25 per cento del consenso degli italiani. dopo il vicepremier Tajani, sondato al 29 per cento, anche lui increscita rispetto alla supermedia di unfa.: cresce di 5 punti in unlanella premeirAnche il vicepremier Matteo Salvini segna un punto percentuale in più, attestandosi al 20%.