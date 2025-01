Lettera43.it - Sondaggi politici: Fratelli d’Italia allunga sul Pd, Forza Italia supera la Lega

hato il proprio vantaggio sul Pd nelle intenzioni di voto deglini. È quanto ha rilevato Youtrend nell’ultimoo condotto per Sky Tg24 con cui ha registrato le variazioni dal 9 dicembre al 13 gennaio. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha guadagnato lo 0,8 per cento, passando dal 27,5 al 28,3. Ma soprattutto ha allargato la forbice che lo separa dal primo degli inseguitori, il Partito democratico. Quest’ultimo è sceso dello 0,9 per cento, fermandosi al 23,3. Secondo i dati raccolti da Youtrend, anche il Movimento 5 stelle ha perso terreno, cedendo lo 0,1 per cento e fermandosi all’11,5. I pentastellati ora devono guardarsi le spalle dalla possibile rimonta di. Il partito guidato da Antonio Tajani è quello cresciuto più di tutti, con un guadagno dell’1,5 per cento fino a quota 9,3.