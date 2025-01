Thesocialpost.it - “Presenza di acido in quell’alimento”. Scatta il ritiro dai supermercati italiani

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di vongole sgusciate (Paphia Textile) commercializzate dalla Nuova Eurogel Sud SRL. Il lotto interessato è identificato con il numero NV210524, mentre il marchio dello stabilimento/produttore è CE IT G1U41, con la produzione effettuata dalla Scongelando Srl.Leggi anche: Il caffè fa bene, ma solo se bevuto in questi orari precisi: ecco quali. L’ultimo studioLa produzione avviene nello stabilimento situato a Battipaglia, in provincia di Salerno, in viale Brodolini – Z.I. – 84091. La data di scadenza del prodotto è fissata al 30 giugno 2026 e il peso della confezione è di 200 grammi.Il richiamo è stato emesso a causa della possibilediPerfluoroottanoico (PFOA) in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti.