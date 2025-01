Lanazione.it - Prato, che peccato: una trasferta amara

Un altro tonfo per ilin questo 2025. All’Immergas Stadium "Volante Levantini", i lanieri si illudono con Pereira Lopes, per poi essere rimontati dal Lentigione con Nanni (su rigore) e Pastore, che fissano il risultato finale sul 2-1. Per Remedi e compagni, presentatisi al calcio d’inizio senza gli infortunati Barbuti, Preci, Girgi e Gemmi, e il partente Pizzutelli, che proprio ieri ha rescisso il contratto per "gravi motivi familiari", si tratta del secondo ko consecutivo. Un campanello d’allarme, anche perché il margine sulla zona playout si riduce. A farsi preferire in avvio sono i padroni di casa. All’8’, ecco il tentativo da parte di Alessandrini, il cui tiro si spegne sul fondo non di molto. Passano tre minuti e Nanni vince un contrasto con Conson nell’area dei lanieri, per poi concludere sull’esterno della rete.