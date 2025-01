Dailyshowmagazine.com - Nuove Scoperte al Castello di Thiene, Visite Speciali a Partire dal 19 Gennaio 2025

Leggi su Dailyshowmagazine.com

da domenica 19, lo storicodi, al centro dell’omonima città situata nella pedemontana in provincia di Vicenza, inaugura il nuovo anno con alcune, ogni terza domenica del mese, adalle 10.30, che consentiranno al pubblico non solo di scoprire questo straordinario esempio di villa quattrocentesca, unica nel suo genere, ma soprattutto di accedere a sale e luoghi solitamente non aperti al pubblico. Un Viaggio nel Tempo: LeGuidatedeldidal 19da domenica 19, ildi, uno dei luoghi storici più affascinanti della provincia di Vicenza, inaugura un ciclo diguidate. Ogni terza domenica del mese, adalle 10:30, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare alcune delle aree più straordinarie e meno conosciute del, tra cui tre spazi normalmente non accessibili al pubblico: la chiesetta gotica della Natività di Maria, le antiche cucine e la suggestiva ghiacciaia cinquecentesca, situata a oltre quattro metri e mezzo di profondità.