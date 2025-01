Manovra Conte | cuneo fiscale beffa per molti buste paga tagliate

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 gen. (askanews) – “Nel 2025 migliorano le paghe per alcuni ministri ma non la bustadilavoratori fra 10 e 35 mila euro di reddito: non solo non avranno 1 euro in più sullo stipendio rispetto al 2024, ma perderanno da 5 a quasi 100 euro in totale quest’anno. Degli annunci sui miracoli del taglio del– misura che esisteva già negli anni passati – resta questaper molte delle persone coinvolte”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe. “Le famiglie – ha proseguito l’ex presidente del Consiglio – vengono gettate incasi senza paracadute in questo 2025 di rincari: secondo autorevoli studi, dalle bollette alle autostrade gli aumenti a loro carico sfioreranno i 1000 euro in vari settori nei prossimi 12 mesi.