Anteprima24.it - Maltempo, al Cardarelli un albero messo in sicurezza per il forte vento

Tempo di lettura: < 1 minutoIlha colpito anche l’ospedale. A causa deli tecnici dell’ospedale, su indicazione dell’agronomo, hanno dovuto mettere inunche si trova all’interno di una pineta. Per maggiore tutela dei pazienti e del personale è stato interdetto temporaneamente il passaggio di una strada interna all’ospedale. La piena fruibilità di tutte le strade interne sarà ripristinata già nel pomeriggio di oggi, compatibilmente con il perdurare dei rischi meteorologici. Abitualmente tutte le pinete delsono interdette al passaggio, a causa del rischio di caduta di pigne dagli alti pini marittimi che caratterizzano il parco. Le piante, alcune delle quali raggiungono altezze superiori ai 20 metri, sono oltre 200 e rappresentano un importante patrimonio per la comunità cittadina; per questa ragione sono oggetto di continua manutenzione e tutela da parte dell’azienda ospedaliera.