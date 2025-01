Ma che razza di uomo sei Grande Fratello la proposta di Lorenzo a Shaila | pubblico infuriato

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Stai con lui per qualche giorno”. Scoppia un nuovo caso alche vede protagonistaSpolverato. Al centro dello scandalo c’è un dialogo avvenuto nella notte tra il fotomodello milanese e la sua compagna,Gatta, in bagno. La conversazione riguardava le dinamiche del gioco.si è avvicinato alla ballerina proponendole un piano piuttosto ambiguo. Per evitare che le sue parole fossero udite,non indossava il microfono. Le sue frasi però hanno scioccato, che è rimasta a bocca aperta. La ballerina, tuttavia, ha rifiutato di assecondare il gioco die ha deciso di svelare tutto alle telecamere.Durante la notte,Spolverato è stato protagonista di un episodio che sta facendo molto discutere sui social. Stavolta anche il, che in precedenti occasioni aveva graziato il modello, è stato costretto a intervenire.