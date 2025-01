Metropolitanmagazine.it - Le nomination agli Oscar sono state posticipate al 23 gennaio

Glihanno cambiato la loro programmazione, estendendo il periodo di votazione per lee riprogrammando gli eventi alla luce dei continui incendi a Los Angeles. Il periodo di votazione, che doveva chiudersi martedì 14, durerà ora fino a venerdì 17. Le candidature per la 97a edizione deglisaranno annunciate giovedì 23. Le candidature saranno svelate durante un evento virtuale senza copertura mediatica in presenza. La cerimonia della 97a edizione deglirimane in programma per domenica 2 marzo al Dolby Theatre presso l’Ovation Hollywood. L’Academy ha anche annunciato la cancellazione dell’annualeNominees Luncheon, inizialmente previsto per lunedì 10 febbraio. Inoltre, gli Scientific and Technical Awards, che erano previsti per martedì 18 febbraio, saranno posticipati a una data successiva ancora da stabilire.