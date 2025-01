Ilfattoquotidiano.it - Kings League, a Torino tornano in campo Pirlo e Del Piero. Ma l’ovazione è tutta per Blur, che segna a Buffon con il cucchiaio

, Delcheall’Allianz Stadium. Il grande ritorno di questo leggendario trio che ha fato la storia della Juventus. La loro presenza ha entusiasmato il pubblico, ma non come le star del web. Gli appalusi più calorosi alle finali dellasono stati concessi ai content creators nella sfida andata in scena durante l’intervallo di Brasile-Colombia. L’esempio lampante della deriva di questo para-torneo creato dall’ex Barcellona Gerard Pique: un evento-show, che con il calcio e lo sport non ci azzecca davvero nulla.Un’ovazione per esempio se l’è presa Sergio Cruz, a segno dopo aver messo a sedere un certo Iker Casillas. E soprattutto, il più acclamato di tutti: lo youtuber si è preso gioco di, battendolo con unsu rigore. Sono stati loro a mandare su di giri un pubblico di certo differente da quello abituato a popolare gli stadi italiani.