Gamberorosso.it - Il coraggioso agronomo che ha insegnato alla Francia a mangiare le patate

Leggi su Gamberorosso.it

Ci sono figure che riescono a lasciare un segno nella storia. Bastano un gesto, un’azione o un pensiero, in grado di cambiare il corso degli eventi, diventare fonte di ispirazione o influenzare la cultura, e magari definire nuove abitudini alimentari. L’importanza di Antoine Parmentier passa da qui. A distanza di tempo, il suo contributo scientifico si è rivelato fondamentale per convincere i propri connazionali che leavrebbero meritato sorte diversa da quella di semplice mangime per animali. E se oggi il tubero è regolarmente parte della dieta di molti francesi e ingrediente di alcune famosissime ricette transalpine — si pensi all’incredibile purè di Joël Robuchon — il merito è soprattutto suo.Lenel XVIII secoloNonostante la diffusione europea dellerisalga al Cinquecento, ine in altri paesi del Vecchio Continente esiste ancora molto scetticismo sul suo consumo all’alba del XVIII secolo.