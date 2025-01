Anteprima24.it - FOTO/ Con la pioggia va di nuovo giù anche il manto stradale

Tempo di lettura: 2 minutiLe immagini allegate all’articolo scattate questa mattina, lunedì 13 Gennaio 2025, potrebbero già parlare da sole per descrivere la vera e propria emergenza delle condizioni deldella città di Avellino.Scatti che si riferiscono a via Guido Dorso, ma accomunano tante altre arterie cittadine. Tuttavia nel caso di specie oltre la beffa ( e la pericolosità) di vere e proprie voragini che si aprono sull’asfalto in particolare quando piove,la beffa che nemmeno un mese il Comune di Avellino aveva effettuato dei lavori di somma urgenza nell’attesa di lavori più strutturali (LEGGI QUI)E se è vero che i lavori fatti con il criterio appunto della somma urgenza servono ad evitare solo nell’immediato il verificarsi di pericoli per la pubblica incolumità, è altrettanto verso che appare anomalo che dopo nemmeno un mese la strada si ripresenta nelle stesse condizioni di prima, se non peggio.