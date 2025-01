Liberoquotidiano.it - Farmaci, da Aifa nota ai medici su anti-vampate e rischio grave danno epatico

Roma, 13 gen.. (Adnkronos Salute) - Nuove indicazioni per il farmaco Veoza* (fezolinetant), usato per il trattamento dei sintomi più comuni della menopausa, tra cui ledi calore, dopo che è stato osservato undi "". L'Agenzia italiana del farmacoha diffuso una- concordata con le autorità regolatorie europee - che informa isulle nuove raccomandazioni per il monitoraggio della funzionalità epatica prima e durante il trattamento. "Si deve raccomandare ai pazienti di vigilare su segni o sintomi che potrebbero essere indicativi dicome stanchezza, prurito, ittero, urine scure, feci chiare, nausea, vomito, appetito ridotto o dolore addominale e di consultare immediatamente il medico se si manifestano", avverte l'Agenzia. "E' stato osservatocon fezolinetant - si legge nellapubblicata sul sito - Prima dell'inizio del trattamento con fezolinetant è necessario eseguire test di funzionalità epatica (Lft).