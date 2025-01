Zon.it - Escursionisti Bloccati sul Monte Cervati: Salvati Dopo una Notte in Rifugio

Leggi su Zon.it

Attimi di tensione per un gruppo di ottorimastisula causa della neve.aver trovato riparo in unin località Ruscio di Vallevona, i malcapitati sono statinelle prime ore del mattino grazie all’intervento dei soccorritori.Laal FreddoGli, sorpresi da una fitta nevicata che ha reso impossibile proseguire il percorso, sono riusciti a raggiungere une a chiedere aiuto. Nonostante le difficoltà, hanno trascorso lain sicurezza, seppur al freddo, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.L’Intervento dei SoccorritoriSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avellino, supportati dal “gatto” delle nevi, e i caschi rossi di Eboli e Policastro Bussentino. L’operazione, resa complicata dalle condizioni meteorologiche avverse, si è conclusa con successo grazie alla collaborazione della Protezione Civile Sanza-Gruppo Lucano, del presidente dell’associazione “Le tre T” dele del vice sindaco di Sanza.