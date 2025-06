LIVE Italia-Bulgaria 3-1 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | Egonu e Degradi esaltano le azzurre!

L’Italia conquista un’altra vittoria epica nella Nations League femminile 2025, superando la Bulgaria 3-1. Egonu e Degradi brillano sul campo, trascinando le azzurre verso la quinta vittoria consecutiva e consolidando il loro dominio internazionale. Un mix di talento, cuore e determinazione che rende questa squadra irresistibile. Resta con noi per vivere ogni attimo di questa emozionante sfida e scoprire come le azzurre continuano a scrivere la loro storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 Faaaaaaaaaaaaaahr in primo tempo! L'Italia, con qualche black out ma con una prova anche di qualità e carattere, guidata da Degradi ed Egonu, batte 3-1 la Bulgaria e conquista la quinta vittoria consecutiva in VNL e la 19ma vittoria a fila da un anno a questa parte 24-15 Mano out Egonu da seconda linea 23-15 Cambi di seconda intenzione 22-15 Errore al servizio Italia 22-14 Mano out Degradi da zona 4 21-14 La parallela di Degradi da zona 4 20-14 Muroooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaahr 19-14 Muro di Krivoshiyska 19-13 Primo tempo Nwakalor 18-13 La pipe di Milanova 18-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 17-12 Muroooooooooooooooooo Nwakalooooooooooooooooooor 16-12 Muroooooooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii su Stoyanova 15-12 Murooooooooooooooooo Nwakalooooooooooooooooor 14-12 Mano out Degradi da zona 4 13-12 Diagonale di Egonu da zona 2 12-12 A tutto braccio su palla difficile Stoyanova che ha acceso lo special da zona 2 12-11 La slash di Nwakalor 11-11 Primo tempo Nwakalor 10-11 Out Omoruyi da zona 4 10-10 Vincente Stoyanova sulle mani del muro da zona 2 10-9 Primo tempo Vuchkova 10-8 Diagonale vincente di Omoruyi da zona 4 9-8 Mano out Stoyanova da zona 2 9-7 Errore di Cambi 9-6 Vincente la parallela di Egonu da seconda linea 8-6 Mano out Milanova da zona 4 8-5 Vincente la diagonale di Milanova da zona 4 8-4 Errore al servizio Bulgaria 7-4 Diagonale Stanchulova da zona 4 7-3 Mano out Egonu da zona 2 6-3 La palla spinta di Egonu da zona 2 5-3 Parallela di Stanchulova da zona 4 5-2 Diagonale Stoyanova da zona 2 5-1 Murooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuu 4-1 Pallonetto vincente di Egonu da zona 2 3-1 Out la diagonale di Stanchulova da zona 4 2-1 Out il diagonale di Stanchulova da zona 4 1-1 La slash di Omoruyi 25-15 Lo chiude Egonu con il palleggio da zona 2 sulle mani del muro bulgaro.