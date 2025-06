Legge sulle Politiche Giovanili in Puglia ok del Consiglio regionale | Approvata all' unanimità

Il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato all’unanimità una storica legge sulle politiche giovanili, sancendo un impegno condiviso per costruire un futuro più inclusivo e stimolante per i giovani. Questa normativa apre le porte a interventi mirati, misure innovative e progetti ambiziosi, creando una cornice solida e dinamica per valorizzare il talento e le potenzialità delle nuove generazioni. È un passo fondamentale verso un progresso condiviso e sostenibile.

Il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato all'unanimità il disegno di legge che contiene norme in materia di politiche giovanili che, in forza della competenza concorrente della Regione, definisce la cornice entro la quale promuovere interventi, misure e progettualità che per intrinseca.

