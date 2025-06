Alessandro Birindelli alla guida della Pianese per la stagione 2025 2026

La Pianese annuncia con entusiasmo il suo nuovo capitano tecnico: Alessandro Birindelli, autentico simbolo di passione e determinazione. Con alle spalle un ricco bagaglio di esperienza nel calcio italiano, Birindelli è chiamato a scrivere un nuovo capitolo, portando entusiasmo e strategia alla formazione amiatina. La stagione 2025/2026 si preannuncia avvincente, e il suo talento sarà determinante per raggiungere grandi traguardi. La sfida è aperta: la vittoria aspetta solo di essere conquistata.

"La Pianese è lieta di annunciare di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad Alessandro Birindelli (foto). A lui il compito di guidare la formazione amiatina nella stagione 20252026 ": la società bianconera ha ufficializzato ieri il suo nuovo condottiero, chiamato a vincere una sfida bella impegnativa. Nelle ultime due stagioni le zebrette, allenate prima da Fabio Prosperi, poi da Alessandro Formisano, hanno centrato la promozione in Serie C, raggiunto la salvezza con sei giornate di anticipo, per poi uscire ai play off al secondo turno, per mano del Pescara, poi volato in cadetteria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Alessandro Birindelli alla guida della Pianese per la stagione 2025/2026

