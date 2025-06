Pallamano Rubiera si rinnova | nuovi innesti e conferme per la Serie A Silver

La Pallamano Rubiera si rinnova, svelando nuovi innesti e conferme per la Serie A Silver. Dopo la retrocessione, il team rossoblu lavora con entusiasmo per tornare protagonista, senza tradire la sua identità. Andrea Benci, nuovo volto dirigenziale, sottolinea l’importanza di un gruppo solido e già pronto per il ritorno in massima serie. La passione e la determinazione sono le nuove armi di una squadra pronta a riscrivere il proprio destino...

Inizia a prendere forma la nuova Pallamano Rubiera. Dopo la retrocessione in Serie A Silver, la formazione rossoblu si è rifatta il look, con l'obiettivo di ben figurare. "L'obiettivo è essere protagonisti senza snaturare la filosofia del club e preparando una squadra che possa già contare in caso di ritorno in Serie A Gold su un gruppo già pronto ed equilibrato - spiega Andrea Benci, che ha appeso le scarpe al chiodo dopo una lunga carriera entrando subito in dirigenza - per questo motivo abbiamo prima lavorato sulla conferma di gran parte del gruppo di giocatori 'storici'. Non è stato facile, Oleari e Strada avevano proposte importanti da squadre del massimo campionato, ma hanno deciso di restare per essere punti cardini del nuovo progetto.

