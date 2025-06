Maturità 2025 le tracce della prima prova | Paolo Borsellino e i giovani Pasolini Il Gattopardo gli anni Trenta e il New Deal i social e l' indignazione

Preparati a vivere la sfida della maturità 2025: la prima prova di Italiano, un banco di prova che mette alla prova la tua capacità di analisi, creatività e cultura. Dalle tracce su Paolo Borsellino ai temi sui giovani, Pasolini, il Gattopardo, gli anni Trenta, il New Deal, i social e l’indignazione, ogni argomento è un'opportunità per esprimere il meglio di te. Sei pronto a scrivere il tuo futuro?

Maturità 2025 al via. La prima prova scritta di Italiano è comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe a punto dal ministero dell'Istruzione e sono in tutto sette,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Maturità 2025, le tracce della prima prova: Paolo Borsellino e i giovani, Pasolini, "Il Gattopardo", gli anni Trenta e il New Deal, i social e l'indignazione

In questa notizia si parla di: maturità - tracce - prima - prova

Maturità 2025: ecco le possibili tracce della prima prova - Scopri le potenziali tracce dell'esame di maturità 2025, suddivise tra attualità, analisi del testo e argomentativo.

Notte prima degli esami... la maturità è alle porte! Ma quali potrebbero essere le tracce della prima prova? Vai su Facebook

Maturità 2025, al via la prima prova per 500 mila studenti: cosa sapere https://catania.liveuniversity.it/2025/06/17/maturita-2025-tracce-prima-prova/… Vai su X

Esami di maturità 2025, tracce e temi della prima prova in diretta; Maturità 2025, al via oggi con la prima prova scritta di italiano; Maturità 2025, esami al via: le tracce della prima prova.