Empoli punta su Guglielmo Mignani e Sergi Dominguez per rinforzare la squadra

L’Empoli si prepara a rinforzare il proprio roster con nomi promettenti come Guglielmo Mignani e Sergi Dominguez. Giovani, ambiziosi e ancora da scoprire, questi talenti rappresentano la strategia del club di puntare su prospetti emergenti, spesso provenienti dalla Lega Pro. La scoperta di nuovi talenti è il cuore della filosofia azzurra, e il mercato si anima di attese e novità che potrebbero fare la differenza nella prossima stagione.

Giovani, affamati e con un potenziale ancora da scoprire. Questo il principale profilo ricercato sul mercato dall’ Empoli, che come spesso fatto in passato guarda quindi anche alla categoria inferiore per possibili interessanti prospetti. Così dopo il 23enne trequartista della Lucchese Edoardo Saporiti, il club azzurro avrebbe messo gli occhi anche su un altro grande protagonista dell’ultimo campionato di Lega Pro, Guglielmo Mignani (nella foto). Centravanti classe 2002 alto 182 centimetri, Mignani è legato contrattualmente fino al 30 giugno 2026 alla Pianese, formazione di Piancastagnaio (Si) sulle pendici del Monte Amiata, con cui nelle ultime due stagioni è andato a segno ben 39 volte in 76 partite, più di una ogni due gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli punta su Guglielmo Mignani e Sergi Dominguez per rinforzare la squadra

