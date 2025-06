Al via gli Esami di Maturità 2025 tema d' italiano per 12mila studenti baresi | tra le tracce anche Borsellino e Pasolini

Oggi Bari si prepara ad affrontare una tappa fondamentale: l'esame di maturità 2025, con 11.874 studenti pronti a dimostrare il loro talento e la loro preparazione. Tra le tracce proposte, temi su Borsellino e Pasolini arricchiscono il percorso, stimolando riflessioni profonde. L'emozione è palpabile: ora, ogni studente si appresta a scrivere il proprio futuro, consapevole che questa prova segna un traguardo importante nella loro vita.

Ha preso il via oggi, con la prima prova d'Italiano, l'Esame di Maturità 2025 per 11.874 studenti di Bari e provincia. La 'partenza ufficiale' è stata data dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha letto in diretta al Tg1 i codici alfanumerici per aprire il plico.