Stefano Argentino cercò sul web il coltello utilizzato per uccidere Sara Campanella | ma l’arma ancora non si trova

Stefano Argentino ha già esplorato online il coltello usato nell'omicidio di Sara Campanella, un'indagine che ancora resta avvolta nel mistero. La Procura, da mesi al lavoro, sospetta che l'arma possa essere nascosta tra i ricordi digitali di Argentino, che a settembre affronterà nuove udienze. La caccia al coltello svelerà presto i retroscena di un delitto che ha scosso Palermo e l'intera comunità.

Stefano Argentino avrebbe cercato già a ottobre su internet il coltello utilizzato per uccidere Sara Campanella. Questa l'ipotesi della Procura che da mesi indaga sull'omicidio della studentessa palermitana, accoltellata a morte lo scorso 31 marzo in viale Gazzi. Argentino, che a settembre andrà.

