Caso Severini | Pallacanestro Reggiana in attesa della decisione finale

Entro quella data, si attende con trepidazione la scelta definitiva di Severini, che potrebbe segnare un nuovo capitolo per la Pallacanestro Reggiana e definire il futuro del roster in vista della prossima stagione.

È ufficialmente iniziato il countdown che porterà alla soluzione del ‘caso Severini’. L’ala italiana attualmente in forza a Tortona è infatti il prescelto dalla Pallacanestro Reggiana come ‘quattro’ italiano da mettere a disposizione di coach Priftis. Il general manager Marco Sambugaro ha formulato la propria offerta all’entourage del giocatore che adesso avrà tempo fino a venerdì (compreso) per decidere il proprio destino. Entro quella data, infatti, il classe ’96 potrà esercitare l’opzione di uscita dal contratto con i piemontesi ed essere quindi libero di cambiare canotta. Dopo 5 stagioni in Piemonte il suo ciclo con la Bertram sembra arrivato all’epilogo, ma tra la domanda e l’offerta (biancorossa) c’è ancora un po’ di distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Severini: Pallacanestro Reggiana in attesa della decisione finale

In questa notizia si parla di: caso - severini - pallacanestro - reggiana

Rudy Gaddo, Direttore Sportivo dell'Aquila Basket Trento, è stato votato dai dirigenti dei club come LBA Sport Manager Of The Year, superando nelle preferenze Michael Arcieri (General Manager della Pallacanestro Trieste) e Filippo Barozzi (Direttore Sportiv Vai su Facebook

MERCATO LBA - Reggiana: c'è l'offerta per l'arrivo di Severini; La Pallacanestro Reggiana punta su Luca Severini per rinforzare il reparto lunghi; Pallacanestro Reggiana mercato: rispunta l’idea Bortolani, piacciono Nikolic e Severini.

Caso Severini: Pallacanestro Reggiana in attesa della decisione finale - La Pallacanestro Reggiana attende la decisione di Severini, mentre si prepara per la Basketball Champions League. Si legge su ilrestodelcarlino.it

LBA - Reggiana: c'è l'offerta per l'arrivo di Severini - ) attualmente in forza alla Bertram Derthona, ha ricevuto una offerta di ingaggio dalla Pallacanestro Reggiana per la prossima stagione, e nel. Secondo pianetabasket.com