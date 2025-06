Per la prima prova quella di italiano le tracce propongono l’analisi della poesia di Pier Paolo Pasolini e un brano da Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa Tra le tracce argomentative spicca il messaggio di speranza del giudice Paolo Borsellino insieme a un approfondimento storico sugli anni Trenta e il New Deal

Il suono della campanella segna l’inizio di una tappa fondamentale per oltre mezzo milione di studenti italiani: la Maturità 2025. Tra le sette tracce proposte, spiccano l’analisi della poesia di Pier Paolo Pasolini, il brano da "Il Gattopardo" di Tomasi di Lampedusa e approfondimenti storici sullo spirito dei nostri tempi. È un momento che invita a riflettere sulle grandi sfide e speranze del nostro Paese, pronti a scrivere il proprio futuro con coraggio e passione.

I l suono della campanella oggi segna l'inizio di un momento cruciale per oltre mezzo milione di studenti italiani: prende il via la Maturità 2025, un esame che da generazioni rappresenta molto più di una semplice prova scolastica, ma un vero e proprio rito di passaggio verso l'età adulta. Tra le sette tracce del tema di maturità 2025, la poesia di Pier Paolo Pasolini, le riflessioni sul cambiamento sociale in Tomasi di Lampedusa, fino a temi di grande attualità come il messaggio di speranza del giudice Paolo Borsellino rivolto ai giovani e l'analisi di un decennio storico cruciale, gli anni Trenta, attraverso la lente del New Deal.