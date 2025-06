Summit tra Filippo Fusco e Michele Mignani | strategie di mercato per il Cesena

Il primo summit tra il neo ds Filippo Fusco e l’allenatore Michele Mignani rappresenta un passo decisivo per il futuro del Cesena. A Bari, i due hanno condiviso idee e strategie, focalizzandosi su infrastrutture, metodo di gioco e potenziali innesti di mercato. È l’inizio di un percorso collaborativo volto a rinforzare la squadra e a definire le linee guida per il nuovo ciclo. L’obiettivo? plasmare un Cesena competitivo e ambizioso per la prossima stagione.

Primo summit tra il neo ds Filippo Fusco e l’allenatore Michele Mignani. I due si sono trovati, ieri, a pranzo a Bari. Le infrastrutture per gli allenamenti e l’organizzazione di lavoro al centro del faccia a faccia ma anche il metodo di gioco – in continuità con quello della passata stagione – e ovviamente la lista dei papabili innesti da portare in riva al Savio. L’intento quello di cominciare a buttare giù le prime idee su quelle che saranno le strategie da mettere in atto in sede di mercato per perseguire gli obiettivi fissati dalla proprietà americana: salvezza tranquilla rispettando il budget e con una rosa potenzialmente in grado di fare plusvalenze interessanti a fine stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it