Inter Zanchetta al Novara | Benny Carbone per la Primavera nerazzurra

Con entusiasmo e un occhio al futuro, l'Inter annuncia il cambio di passo: Andrea Zanchetta lascia la Primavera per guidare il Novara in Serie C, portando con sé talento e visione. Al suo posto, i nerazzurri sono pronti a affidarsi a una nuova figura, determinata a coltivare giovani promesse e consolidare il successo della formazione giovanile. La stagione è alle porte, e il cuore nerazzurro batte più forte che mai.

Andrea Zanchetta lascia la Primavera dell`Inter e diventa il nuovo allenatore del Novara in Serie C. Al suo posto il club nerazzurro è pronto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

inter - zanchetta - novara - primavera

Dopo la prima squadra, anche la Primavera dell'Inter cambia la sua guida tecnica: Andrea Zanchetta è (virtualmente) il nuovo allenatore del Novara. Il tecnico ha messo la firma sul nuovo contratto nella serata di giovedì: adesso si attende solo il comunicato uff Vai su X

Primavera, l'Inter perde l'allenatore campione d'Italia: Zanchetta firma con il Novara Vai su Facebook

