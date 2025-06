Maturità 2025 ecco le foto in esclusiva delle tracce della prima prova | da Pasolini a Borsellino tutti gli argomenti per i temi

Sei pronto a scoprire le anteprime esclusive delle tracce della prima prova della Maturità 2025? Dalle riflessioni di Pasolini ai ricordi di Borsellino, questa panoramica ti fornisce tutti gli argomenti chiave per affrontare con sicurezza i temi d'esame. Non perdere tempo: ecco tutto ciò che devi sapere per prepararti al meglio e affrontare la prova con determinazione.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

