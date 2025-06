Hokkaido conferma De Marco e Ricci Maccarini per la Serie B di volley

L’entusiasmo cresce in casa Hokkaido, che si prepara a una stagione di grande impegno in Serie B maschile di volley. La conferma di De Marco come nuovo allenatore, proveniente da Ferrara e con un passato di successo nel settore giovanile a Ravenna, segna un passo importante verso la costruzione di un team competitivo. La società rossoblù ha già avviato le prime mosse: l’estate promette grandi novità e successi.

Prime riconferme in vista, in casa Hokkaido, con l’annuncio in vista del nuovo allenatore: De Marco, reduce dall’annata a Ferrara e con un passato di alto livello giovanile a Ravenna, dovrebbe firmare domani con la società rossoblù che parteciperà al prossimo campionato di serie B maschile di volley, dopo l’accordo raggiunto una settimana fa e definito negli ultimi giorni. Costruzione già iniziata, quindi, in casa Hokkaido, dove è stato raggiunto l’accordo per la riconferma dell’opposto ravennate Ricci Maccarini. Con lui, riconferme in vista anche per lo schiacciatore nazionale Under 19 Dalfiume e per i nazionali Under 18 Imperato (nuovo libero titolare dopo l’addio di Chiella) e Bigozzi (centrale), destinati a ruoli da protagonisti insieme allo schiacciatore Bernardis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hokkaido conferma De Marco e Ricci Maccarini per la Serie B di volley

