Sistema bus rapido Brt avviati i cantieri | chiusa al traffico area in via della Resistenza

I lavori per il nuovo sistema bus rapido BRT prendono il via, rivoluzionando la mobilità urbana. Con l’avvio dei cantieri e la chiusura al traffico dell’area in via della Resistenza, si prepara il terreno a un trasporto più efficiente e sostenibile. Questa importante fase segna un passo avanti verso una città migliore, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando l’esperienza di tutti i cittadini. Restate aggiornati: il futuro della mobilità è in movimento.

Il direttore della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche, Claudio Laricchia, ha disposto l’interdizione alla sosta dell’area in via della Resistenza, adiacente al supermercato 'Famila', attualmente utilizzata per la sosta degli autobus extraurbani, in vista dell’avvio delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Sistema bus rapido Brt, avviati i cantieri: chiusa al traffico area in via della Resistenza

