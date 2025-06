Turismo de Pascale | Vitale allungare la stagione l' aeroporto di Rimini è strategico per la regione

Il turismo di Pasquale si rivela essenziale per allungare la stagione e sostenere l’economia regionale. L’aeroporto di Rimini, strategico nel piano aeroportuale dell’Emilia-Romagna, rappresenta un elemento chiave per rilanciare il settore e attrarre visitatori tutto l’anno. Come sottolineato dal presidente Michele de Pascale al convegno “Turismo: il motore dell’Italia che riparte”, è fondamentale investire e valorizzare questa struttura per far volare la Romagna verso nuovi traguardi e opportunità.

La Romagna "deve volare" e l'aeroporto di Rimini è "strategico nel piano aeroportuale regionale". Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, ospite martedì mattina (17 giugno) al Grand hotel di Rimini del convegno "Turismo: il motore dell'Italia che riparte", organizzato dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Turismo, de Pascale: "Vitale allungare la stagione, l'aeroporto di Rimini è strategico per la regione"

In questa notizia si parla di: rimini - turismo - pascale - aeroporto

Turismo, Ttg e Inout 2025 tornano protagoniste alla Fiera di Rimini ad ottobre - Il mondo del turismo si prepara a un grande ritorno: dal 8 al 10 ottobre 2025, la Fiera di Rimini ospiterà Ttg Travel Experience e InOut The Hospitality Community.

Turismo, de Pascale: Vitale allungare la stagione, l'aeroporto di Rimini è strategico per la regione; Turismo, de Pascale: 'Vitale allungare la stagione, l'aeroporto di Rimini è strategico per la regione'; De Pascale: Aeroporto di Rimini strategico per far volare la Romagna.

De Pascale: “Aeroporto di Rimini strategico per far volare la Romagna” - Il presidente della Regione: "Riviera adriatica nostra ammiraglia ma il prodotto va ripensato, se non allunghiamo al stagione non c'è speranza"Il presidente della Regione: "Riviera adriatica nostra am ... Secondo chiamamicitta.it

QN Distretti, il turismo cambia pelle. La ‘lezione’ di Rimini: “Le nostre città si alleino” - De Pascale: “Sulla rigenerazione alberghiera non c’è più tempo da perdere” ... Si legge su ilrestodelcarlino.it