Guerra Israele-Iran Travaglio a La7 | Governo Meloni in tanatosi la politica estera italiana si finge morta

In un panorama internazionale complesso come quello attuale, la politica estera italiana sembra aver scelto una strategia di "tanatosi", fingendosi morta per non disturbare. Marco Travaglio, ospite a Otto e mezzo su La7, denuncia l'assenza di azioni concrete e di autorevolezza del governo Meloni, tra dichiarazioni avventate e mancanza di una linea chiara, lasciando il nostro Paese in balia degli eventi e delle tensioni globali. Ma quali saranno le conseguenze di questa immobilitĂ diplomatica?

“I naturalisti parlano di tanatosi, l’atteggiamento di alcune specie animali che si fingono morte per salvarsi. Questa è la politica estera dell’Italia, a parte i deliri i deliri imbarazzanti di Tajani, che si lancia in ultimatum all’Iran e a Israele senza che, probabilmente, quei Paesi sappiano di chi sia”. Così Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, interviene a Otto e mezzo (La7), commentando la posizione del governo Meloni rispetto al conflitto tra Israele e Iran. Travaglio cita le dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz (“ Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi “). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guerra Israele-Iran, Travaglio a La7: “Governo Meloni in tanatosi, la politica estera italiana si finge morta”

In questa notizia si parla di: israele - iran - travaglio - tanatosi

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

La politica estera della #meloni èquivale alla tanatosi, l'atteggiamento che tengono alcuni animali che per sopravvivere si fingono morti, per non parlare di #tajani nemmeno sanno chi è!! #travaglio #ottoemezzo #israele #iran #gaza #trump Vai su X

Iran, Trump valuta di entrare in guerra: “Sappiamo dov'è Khamenei, per ora non lo uccideremo. Urge la resa incondizionata”. Foto dal profilo ufficiale su X di Trump Vai su Facebook

Israele-Iran, cronologia di una rivalità storica: le tappe dello scontro - Le pesanti tensioni tra Israele e l'Iran hanno una storia lunga decenni, tra minacce, proclami, guerre clandestine e attacchi via terra, mare, aria e cyberspazio. Si legge su tg24.sky.it

Israele, attacco di rappresaglia all'Iran: perché oggi e cosa può succedere ora (con il rischio escalation in Medio Oriente) - Israele ha dato il via ai i suoi attacchi di rappresaglia contro l'Iran in risposta all'offensiva di Teheran del primo ottobre. Riporta ilmattino.it