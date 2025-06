Maturità 2025 oggi la prima prova di italiano | tra le tracce Paolo Borsellino Pasolini Tomasi di Lampedusa e la parola rispetto

Oggi, oltre mezzo milione di studenti italiani affrontano la prima prova di maturità, un momento di grande emozione e sfida. Tra le tracce proposte, spiccano temi come Paolo Borsellino, Pasolini, Tomasi di Lampedusa e il valore della parola rispetto. Con l'apertura dei plichi telematici, si dà il via ufficiale a un percorso che segnerà il loro futuro. La tensione si mischia all'orgoglio: è iniziata la grande avventura della maturità.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha letto in diretta al Tg1 i codici alfa numerici che arrivano a tutte le scuole di Italia e che consentono di aprire il plico telematico con le tracce della prima prova scritta di Italiano. Ufficialmente è iniziata così la Maturità per oltre mezzo milione di studenti italiani. Come da tradizione, ad aprire l'esame di Stato è stata.