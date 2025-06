Leoni Inter si accende il derby di mercato con il Milan | il Parma spara alto le cifre

Il mercato estivo infiamma il calcio italiano: Inter e Milan si contendono Giovanni Leoni, talento emergente del Parma che ha già attirato l’attenzione dei principali club. Con il suo potenziale in crescita, il giovane difensore classe 2006 rappresenta una delle priorità per rinforzare le rispettive difese, mentre il Parma alza le cifre nel tentativo di blindarlo. La sfida tra grandi club è ormai aperta: chi avrà la meglio?

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il talento di Giovanni Leoni ha catturato l'attenzione dei top club italiani. Dopo una stagione in costante crescita con il Parma, il giovane difensore classe 2006 è finito nel mirino di Inter e Milan, che lo considerano una delle priorità per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui le due milanesi stanno valutando concretamente un investimento sul prospetto gialloblù. Leoni si è messo in luce per maturità, personalità e capacità di lettura del gioco, nonostante la giovane età.

Leoni Juve, ancora nessun contatto con l’entourage ma… Ci sono importanti novità sul difensore del Parma - Leoni Juve: il difensore del Parma, Giovanni Leoni, è al centro delle attenzioni bianconere. Sebbene non ci siano attualmente contatti con il suo entourage, i rumors si intensificano.

