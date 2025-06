Fabrizio Salvatori | La Vis Pesaro e le sfide della Serie C

Fabrizio Salvatori, ex direttore sportivo della Vis Pesaro, analizza le sfide della Serie C, un campionato in tumulto con club che saltano e situazioni di incertezza. Con un occhio critico, evidenzia l’importanza di stabilità finanziaria, come le fideiussioni per gli ingaggi, e sottolinea che solo in un ambiente affidabile può tornare a mettersi in gioco. La domanda è: la serie C riuscirà a risollevarsi e a garantire un futuro più solido?

Fabrizio Salvatori, ex direttore sportivo della Vis, a che punto siamo? "Visto l’andazzo, con cinque società che sono saltate, aspetto qualcosa di serio prima di rimettermi in gioco. Se devo andare in un ambiente poco affidabile, preferisco stare a casa" Cosa c’è che non va in questa serie C, vista la fine di Spal e altri club prestigiosi? "Forse gli ingaggi andrebbero coperti con fideiussioni. Devi capire se ce la fai. A volte i club quando si trovano in difficoltà prendono giocatori in quantità e poi non reggono il peso economico. Bisognerebbe fare il passo secondo la gamba" Sotto questo aspetto la Vis se la passa bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fabrizio Salvatori: La Vis Pesaro e le sfide della Serie C

In questa notizia si parla di: fabrizio - salvatori - serie - pesaro

Chi è Fabrizio Salvatori? Età , vita privata e Instagram - Fabrizio Salvatori, noto per essere il fratello gemello di Valerio, è una figura affascinante del panorama pubblico.

IBSA Italy Top Performance: con 29 punti segnati in Gara-1 di finale contro Brescia Tornike Shengelia eguaglia anche il suo career-high per valutazione in #SerieA (37) e porta la Virtus Segafredo Bologna in vantaggio nella serie #LBAFinals #TuttoUnAltroS Vai su Facebook

Fabrizio Salvatori: La Vis Pesaro e le sfide della Serie C; Salvatori: Non mi aspettavo le frenate di Pescara e Rimini; Vis, la carica di Todde: Tre antidoti per la Torres.

Fabrizio Salvatori: La Vis Pesaro e le sfide della Serie C - Pesaro che non ha mai lottato per il vertice, e questo è un momento importante. Riporta sport.quotidiano.net

Vis, il pronostico dell’ex diesse Salvatori: "Orellana e Cannavò pronti ad esplodere" - Fabrizio Salvatori, ex diesse della Vis, inizia il campionato di serie C: secondo lei sarà un ... Secondo msn.com