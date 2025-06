Foligno Calcio | nuovi arrivi e campagna abbonamenti Nati per volare

Foligno Calcio si prepara a decollare con nuovi arrivi e una campagna abbonamenti nata per volare alto. Il direttore sportivo Filippo Petterini svela un mercato ricco di promesse, tra centrocampisti, attaccanti e giovani talenti Under pronti a fare la differenza. Con un occhio al futuro e uno al presente, i biancazzurri puntano a scrivere un’altra stagione da protagonisti. Il sogno di rinforzare il cuore della squadra è più vivo che mai...

FOLIGNO – Un centrocampista, un attaccante e una 'nidiata' di giovani Under. Sono le priorità del 'diesse' del Foligno Calcio, Filippo Petterini. "Profili, alcuni già definiti – spiega – altri in dirittura di arrivo, giovani di valore che sono stati determinanti per confezionare una stagione esaltante". Dopo l'uscita di scena di Lorenzo Panaioli, in procinto di approdare al Livorno, non nasconde l'idea per riportare alla corte di Manni, Foligno Tommaso Brevi. Foligno impegnato ad individuare il sostituto dell'attaccante Elio Calderini passato alla Pietralunghese. Per quanto riguarda i giovani, eccoli i nuovi arrivi: dalla Pontevecchio di Filippo Qendro, un 2007 esterno basso che di recente ha indossato la maglia della Rappresentativa Nazionale Under 19.

