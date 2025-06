L' under 13 dell’Angiulli Bari di basket vince lo Scudetto e viene premiata in Comune | Risultato strepitoso

Un traguardo straordinario che testimonia il talento e la dedizione di giovani atleti e del loro staff. La vittoria dello Scudetto e il prestigioso riconoscimento confermano come lo sport possa essere un autentico motore di crescita e orgoglio cittadino. La celebrazione presso la sala consiliare di Palazzo di Città è stata un momento di grande emozione, simbolo di un successo che ispira tutta la comunità .

Nel pomeriggio presso la sala consiliare di Palazzo di Città , l’amministrazione comunale ha consegnato un riconoscimento alla squadra di basket Under 13 della società sportiva Angiulli Bari, che qualche giorno fa ha vinto lo Scudetto di categoria aggiudicandosi le Junior Wnba Finals. Un traguardo. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - L'under 13 dell’Angiulli Bari di basket vince lo Scudetto e viene premiata in Comune: "Risultato strepitoso"

