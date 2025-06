Più agenti per l' estate l' assessora Gabellini | Continuiamo a investire in sicurezza potenziando presidio del territorio

L'assessora Gabellini annuncia un nuovo impegno per la sicurezza urbana: più agenti, pattugliamenti e controlli mirati per garantire un territorio più sicuro e vivibile. La strategia si concentra su sosta, traffico, accessi e contrasto all’abusivismo, rafforzando la presenza sul campo. Questo piano di sicurezza e viabilità, completamente riorganizzato, rappresenta un passo deciso verso una città più ordinata e protetta, confermando l’impegno continuo a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.

Più agenti, pattugliamento del territorio, controllo di sosta, traffico, accessi e caricoscarico merci, Ztl, contrasto all’abusivismo e accertamenti relativi a decoro, occupazione di suolo e delle attività commerciali e ricettive. Ecco il piano di sicurezza e viabilità riorganizzato in vista. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Più agenti per l'estate, l'assessora Gabellini: “Continuiamo a investire in sicurezza, potenziando presidio del territorio”

In questa notizia si parla di: sicurezza - agenti - territorio - estate

